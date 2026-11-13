La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

“Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana”, declaró.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

“El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando”, aseguró.

Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva.

El secretario pidió al Congreso autorizar “fondos de emergencia” para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.

La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar.

La acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Pese a la suspensión, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar, al no tener previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense.

La interrupción también afectó a las operaciones de transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

La de este viernes fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de la adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del fallo del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023.

“Esto no es otro 11S”, declaró Mullin poco después de que se anunciara la suspensión de vuelos, en un intento de tranquilizar a la población.

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