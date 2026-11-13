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Resumen

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Una mujer registra sus maletas en una zona de entrega de equipaje tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) | Foto: EFE/ Alberto Boal
Una mujer registra sus maletas en una zona de entrega de equipaje tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) | Foto: EFE/ Alberto Boal
/ Alberto Boal
Por Agencia EFE

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

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