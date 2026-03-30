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Esta imagen muestra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 31 de enero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
Esta imagen muestra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 31 de enero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

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