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Resumen

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con corresponsales de medios internacionales en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 16 de agosto de 2021. Maduro anunció que propondrá la "apertura de un diálogo directo" con el gobierno de Estados Unidos —tras haber roto relaciones hace dos años— en el marco del proceso de negociación que mantiene con la oposición venezolana en México. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con corresponsales de medios internacionales en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 16 de agosto de 2021. Maduro anunció que propondrá la "apertura de un diálogo directo" con el gobierno de Estados Unidos —tras haber roto relaciones hace dos años— en el marco del proceso de negociación que mantiene con la oposición venezolana en México. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Estados Unidos rechaza que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y sostiene que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente, aunque sí la ha solicitado para la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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