El presidente palestino Mahmud Abás. Foto: EFE/SARAH YENESEL
Agencia AFP
EE.UU. rechaza otorgar visas a 80 palestinos, incluido Abás, para cumbre de la ONU
Un dijo el sábado que el presidente de la Autoridad Palestina, , se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negará la visa para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

“Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina”, declaró un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado, detallando a los afectados por la extraordinaria decisión anunciada el viernes por Estados Unidos, un aliado clave de Israel.

PUESDES VER: EE.UU. rechaza otorgar visas a responsables palestinos antes de una cumbre en la ONU

Israel rechaza rotundamente un Estado palestino y ha , basada en Cisjordania, con su rival Hamás en Gaza.

Estados Unidos e Israel han acusado a Francia y a otras potencias de recompensar a Hamás mediante el reconocimiento de un Estado palestino.

Canadá y Australia también han declarado que reconocerían un Estado palestino, y Reino Unido amenazó con hacerlo si .

El presidente palestino, Mahmud Abás, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Atef Safadi
El presidente palestino, Mahmud Abás, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Atef Safadi

En virtud de un acuerdo para que la sede de las Naciones Unidas se instalara en Nueva York, Estados Unidos se comprometió a no denegar visas a funcionarios que se dirijan al organismo mundial.

Cada año, para que deniegue visas a líderes de países a los que se oponen, a menudo por graves violaciones a los derechos humanos, pero sus solicitudes casi siempre son rechazadas.

