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Resumen

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El expresidente de EE. UU. Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, el expresidente de EE. UU. Barack Obama y el expresidente de EE. UU. George W. Bush asisten a la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2026. Foto: BARRY WILLIAMS / POOL / AFP
El expresidente de EE. UU. Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, el expresidente de EE. UU. Barack Obama y el expresidente de EE. UU. George W. Bush asisten a la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2026. Foto: BARRY WILLIAMS / POOL / AFP
/ BARRY WILLIAMS
Por Agencia EFE

Nueva York recordó este viernes a las casi 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, 25 años después de los ataques, en un acto marcado por la presencia de todos los expresidentes de EE.UU. vivos, la ausencia de Donald Trump y el protagonismo de unas familias para las que el tiempo no ha borrado el dolor.

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