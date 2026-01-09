El portaaviones Gerald R. Ford en el mar del Norte en septiembre. Foto: Jonathan Klein/AFP
El portaaviones Gerald R. Ford en el mar del Norte en septiembre. Foto: Jonathan Klein/AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

EE.UU. reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, , y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.

Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contingente ha comenzado a reducirse pese a que el Gobierno de ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir lanchas cargadas con drogas en el Caribe.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe | VIDEO

Estos movimientos incluyen el traslado del y el , ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el océano Atlántico.

Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000, hasta dejarlo en 12.000 efectivos.

El USS Gerald Ford no solo es el portaaviones más grande del mundo, sino también el más avanzado.
El USS Gerald Ford no solo es el portaaviones más grande del mundo, sino también el más avanzado.

A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia, en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

Desde el pasado verano y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, lo que incluye el envío de destructores, buques de transporte anfibio y el , el mayor y más moderno del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC