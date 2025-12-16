Un avión de Eastern Airlines que transportaba migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 3 de diciembre de 2025. (Juan BARRETO / AFP).
Un avión de Eastern Airlines que transportaba migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 3 de diciembre de 2025. (Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos reitera “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos reitera “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela

Estados Unidos reitera “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Administración Federal de Aviación de (FAA) reiteró este martes su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre y exhortó a extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de , que abarca el espacio aéreo controlado por el país sudamericano y zonas del Caribe sur y oriental.

La advertencia de la FAA es la segunda de este tipo, tras la emitda el pasado 22 de noviembre, y tendrá vigencia desde este martes hasta el 19 de febrero de 2026.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

El mensaje se produce en medio del clima de tensión entre Washington y Caracas, marcado por los operativos antinarcóticos del Comando Sur y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra el narcotráfico en la región.

Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo”, señala el aviso, que advierte además que el riesgo podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada.

Tras la primera advertencia de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación “potencialmente peligrosa” tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

La advertencia se enmarca también en el inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica, pero que el Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha denunciado como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

Además, este martes la aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 15 de enero la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de que “la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

El presidente Trump afirmó el pasado 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado “en su totalidad”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC