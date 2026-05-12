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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Capitolio en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Capitolio en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró este martes la exigencia del presidente, Donald Trump, a México para que este aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir.

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