El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró este martes la exigencia del presidente, Donald Trump, a México para que este aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir.

El jefe del Pentágono dijo, durante una citación del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que espera que México dé “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor las organizaciones del narcotráfico y evitar que Estados Unidos intervenga directamente.

La advertencia de Hegseth surgió cuando congresistas le cuestionaron sobre la tecnificación de los cárteles con el uso de drones e incursión en terreno estadounidense registrado en los últimos meses.

La semana pasada, Trump había adelantado en la Casa Blanca que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el crimen organizado, Washington lo hará.

En su intervención ante el Congreso, Hegseth había catalogado la cooperación entre México y Estados Unidos como una “colaboración sin precedentes”, también agregó que lo aprecian e hizo un llamado a la Defensa y Marina mexicanas a “continuar en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que ha declarado a los principales carteles de México como organizaciones terroristas.

Aunque ha elogiado la relación con Sheinbaum, Trump ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en territorio mexicano, algo que el Ejecutivo del país vecino rechaza al apelar a la soberanía nacional.

La presión de la Administración del mandatario republicano volvió a la palestra luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Por su parte, México ha asegurado que, aunque Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición, no ha presentado “elementos de prueba” sobre su culpabilidad.

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En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes 27 de abril a uno de los sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe. (AFP)

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