EE.UU. reitera que va a “perseguir a los narcoterroristas” al ser preguntado por Venezuela

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró este miércoles que su gobierno va a “perseguir a los narcoterroristas” puesto que tiene “todo el derecho del mundo”, señaló al ser preguntado por periodistas durante su visita a República Dominicana acerca de la situación con Venezuela.

“Vamos a perseguir a los narcoterroristas. No nos quedaremos de brazos cruzados, nuestras fronteras estarán protegidas, ya sea en República Dominicana o en Estados Unidos, y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo”, indicó Hegseth.

El secretario estadounidense advirtió que encontrarán a los narcoterroristas que “quieran traer drogas a Estados Unidos”.

“ Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos, te encontraremos (...) y te eliminaremos, porque tenemos todo el derecho del mundo . Contamos con muchos abogados y analistas de inteligencia, y sabemos exactamente en Washington a quién estamos apuntando. Si estás involucrado en esa conducta, te mataremos”, añadió.

Hegseth afirmó que a Estados Unidos le “enorgullece trabajar seriamente con República Dominicana y otros países para garantizar que los cárteles no marquen la agenda”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles 26 de noviembre que son bienvenidas las conversaciones directas entre el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas". (EFE)

El secretario de Guerra apuntó también que en el marco de su visita a la República Dominicana tuvo “un par de reuniones muy productivas con el presidente y el ministro de defensa (dominicano)”, centradas “en la lucha contra los cárteles”.

Este martes, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciaron que Estados Unidos utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación ‘Lanza del Sur’.

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

EE.UU. ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)