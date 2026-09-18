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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de septiembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de septiembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos atribuyó este viernes a su política hacia Venezuela el levantamiento de las restricciones a diversas webs de medios de comunicación en el país, después de años de bloqueos.

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