Las autoridades en Nuevo México (Estados Unidos) esperan comenzar a renovar un tramo de 32 kilómetros (20 millas) del muro fronterizo en la localidad de Santa Teresa a principios de abril, dijo el viernes un funcionario federal de inmigración.

Ronald D. Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, actualizó a la prensa sobre los planes para usar los 1.600 millones que el Congreso estadounidense asignó para gastos de construcción de muro fronterizo en este año.



Vitiello dijo que el dinero servirá para renovar y construir un tramo de unos 161 kilómetros (100 millas) del muro nuevo, incluyendo la renovación de 23 kilómetros (14 millas) de rejillas de metal para piso, con un muro fronterizo estilo baliza en San Diego.



Actualmente, las barreras cubren 1.052 kilómetros (654 millas) de los 3.145 kilómetros (casi 2.000 millas) de la frontera con México.



"Nuevas características"

Vitiello, señaló que las obras ya habían comenzado en Calexico (California), en un tramo de dos millas; y que en abril, empezarían en Santa Teresa (Nuevo México), en otro.



Vitiello subrayó que las 100 millas de frontera que se reforzarán tendrán "nuevas características" en 2018, como los 30 pies (8 metros de altura) solicitado por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ronald D. Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (Foto: AFP/Alex Wong) AFP

Trump presumió el jueves de haber comenzado la construcción de su prometido muro con México, pero volvió a generar polémica al referirse a un proyecto de reemplazo de valla fronteriza en California aprobado incluso antes de su campaña presidencial, en 2009.



Preguntado acerca de ello, Vitiello afirmó que las declaraciones de Trump no eran incorrectas ya que se estaba reforzando una valla fronteriza "ruinosa" con "nuevos elementos" de seguridad.



El funcionario explicó que actualmente existe una estructura en la frontera del suroeste de Estados Unidos con México de 654 millas (1.050 kilómetros), construida durante administraciones previas a la de Trump, y que el objetivo es cubrir ahora cerca de 1.000 millas en total (1.600 kilómetros).



No obstante, de los 1.600 millones que el Congreso aprobó para aumentar la barrera fronteriza con México tienen numerosas limitaciones, entre ellas que Trump no podrá utilizar dichos fondos para elevar muros de hormigón, sino vallas.



Asimismo, Trump insistió durante la campaña electoral que sería México quien se hiciese cargo de la factura para la construcción, algo a lo que se ha negado de manera tajante el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto.



Fuente: AP/EFE