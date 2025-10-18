El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras desembarcar del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 17 de octubre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras desembarcar del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 17 de octubre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
EE.UU. repatría a Colombia y Ecuador a dos supervivientes del narcosubmarino atacado
El presidente de Estados Unidos, , anunció este sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

“Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”, explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación “estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales”.

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

Se trata de las dos durante el actual “conflicto armado” que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

Imágenes satelitales del ataque estadounidense a una embarcación adjudicado al narcotráfico por Estados Unidos en el mar Caribe. Foto: Casa Blanca

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves, según informó el viernes Trump, que aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que “no se trataba de un grupo inocente”.

El , que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el , que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Trump anunció el miércoles que y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

