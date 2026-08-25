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Resumen

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Fotografía de archivo de una persona alistando una vacuna contra el sarampión. Foto: EFE/ Javier Aparicio
Fotografía de archivo de una persona alistando una vacuna contra el sarampión. Foto: EFE/ Javier Aparicio
Por Agencia EFE

Autoridades sanitarias del estado de Pensilvania, al este de EE.UU., reportaron las dos primeras muertes por sarampión en ese territorio en 35 años y las únicas reportadas en el país en lo que va de 2026 por la enfermedad, que ya registra 2.777 casos confirmados este año, el mayor número desde 1991.

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