El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está en el centro de las críticas tras conocerse que una periodista de la Radio Pública Nacional (NPR) fue impedida de participar como parte del equipo de prensa en el próximo viaje del funcionario en represalia por la discusión que tuvo con una colega de su medio.

Michele Kelemen, con 20 años de experiencia cubriendo temas diplomáticos y miembro de la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado, tenía planeado abordar el avión de este miércoles para participar de la gira por Europa y Asia Central, pero la oficina de Pompeo le informó que había sido excluida.

La asociación consideró que la medida era “inaceptable” y una clara “represalia contra la NPR”. Pero, ¿represalia a qué? A las incómodas preguntas de Mary Louise Kelly, colega de Kelemen en NPR, sobre el caso Ucrania que ha llevado al inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump.

El mandatario está acusado de presionar a Kiev para que investiguen a Joe Biden, su potencial rival demócrata en los próximos comicios. Pompeo, por su parte, ha sido señalado por no haber defendido personalmente a la exembajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien fue llamada abruptamente a Washington, víctima de una campaña de desprestigio dirigida por Rudy Giuliani, abogado personal del presidente.

El viernes por la mañana Pompeo brindó una entrevista a Kelly donde hablaron principalmente sobre el acuerdo con Irán, pero antes de culminar la conversación de 11 minutos, la reportera le preguntó si le había ofrecido una disculpa a la embajadora Yovanovitch.

“Sabe, accedí venir a su programa para hablar sobre Irán”, respondió Pompeo, antes de iniciar un cruce de palabras en los que la periodista le aseguraba que había avisado a su equipo que los temas a tratar serían Irán y Ucrania.

Kelly también le recordó a Pompeo que uno de sus exasesores principales, Michael McKinley, señaló que al secretario “debería defender a los diplomáticos que trabajan con él”.

“Solo diré esto. He defendido a todos los funcionarios del Departamento de Estado", señaló Pompeo. La entrevista terminó poco después con la intervención de la subsecretaria adjunta Katie Martin.

Escuche la entrevista entre Kelly y Pompeo aquí:

Un Pompeo furioso

La noche del viernes, Kelly volvería a transmitir a través de NPR. Durante ese segundo programa contaría detalles sobre lo que siguió a la entrevista. Primero, Pompeo no respondió al agradecimiento de la periodista, solo se inclinó y la miró fijamente antes de retirarse.

Luego, un miembro del equipo del Secretario de Estado le pidió a Kelly que ingrese a la sala privada de Pompeo, sin su grabadora.

“Estaba esperando y... me gritó por cerca de la misma cantidad de tiempo que duró la entrevista”, narró Kelly. “No estaba contento de haber sido cuestionado sobre Ucrania”.

En la confrontación, Pompeo le aseguraba a la periodista que a los estadounidenses no les importaba Ucrania -con lisuras incluidas, según Kelly-, para luego preguntarle si ella sería capaz de señalar el país y pedirle a sus asistentes uno sin etiquetas para que lo demuestre. La periodista lo hizo y eso, aparentemente, lo enfureció más.

“Señalé a Ucrania, guardó el mapa y dijo: ‘La gente se va a enterar de esto’“, dijo Kelly en su programa.”Luego se volteó, dijo que tenía cosas que hacer, le agradecí nuevamente por su tiempo y me fui”.

El sábado, Pompeo respondió diciendo que Kelly le había mentido dos veces. “Primero, el mes pasado, al establecer nuestra entrevista y nuevamente ayer (el viernes), accediendo a mantener off the record nuestra conversación posterior”, dijo el Secretario de Estado.

Kelly aseguró que nunca le habían informado que la conversación era off the record y que de haber sido informada de ello no habría accedido.

No es la primera vez

Un veterano reportero de Washington D.C., que mantuvo el anonimato porque sigue en actividad, le aseguró el fin de semana a la cadena estadounidense CNN que fue “regañado” por Pompeo, quien lo acusaba de “odiar a Donald Trump” y seguir la línea del Partido Demócrata.

El encargado de la diplomacia estadounidense, sin embargo, no siempre puede contener sus explosiones hasta que se apaguen las cámaras y los micrófonos.

En octubre del 2019 tuvieron lugar dos situaciones similares. Primero, el día 9, durante una entrevista con la periodista de PBS, Judy Woodruff, le dijo que “todos repiten ese discurso, como si trabajaran para el DNC (Comité del Partido Demócrata)” luego de que la periodista le dijera que no habían pruebas de corrupción en Ucrania por parte de Biden.

“Definitivamente no trabajo para el DNC, soy una periodista independiente”, respondió Woodruff.

*Vea la entrevista completa en el siguiente video. El impasse se registró en el minuto 12:03*

Tres días después, el 12 de octubre, Pompeo estuvo en Nashville, Tennessee, para ofrecer un discurso sobre libertad religiosa ante un grupo cristiano de ese estado. Durante la visita, el Secretario de Estado brindó una breve entrevista a la periodista de WSMV, Nancy Amons.

Amons comenzó preguntándole sobre el retiro de la embajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, y la renuncia de Michael McKinley. “Bueno, señora, algunos de sus datos son incorrectos, por lo que debe tener cuidado con las cosas que afirma como hechos antes de decirlas”, respondió Pompeo.

Las preguntas de Amons continuaron en proporción a la clara molestia de Pompeo. Primero le preguntó en repetidas ocasiones si se había reunido con Rudy Giuliani en Varsovia y luego si sabía que el presidente Trump estaba buscando investigar a los Biden ejerciendo presión sobre Ucrania.

“Tiene datos errados”, respondió Pompeo. “Suena como si usted trabajara, al menos parcialmente, para el DNC cuando suelta una pregunta como esa”.

*Vea la entrevista completa en el siguiente video. El impasse se registró en el minuto 01:25*