Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un caza de ataque estadounidense F/A-18 Super Hornet despegando del portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada estadounidense en el Mar Rojo, el 15 de marzo de 2025. (Foto referencial, DVIDS / AFP).
Un caza de ataque estadounidense F/A-18 Super Hornet despegando del portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada estadounidense en el Mar Rojo, el 15 de marzo de 2025. (Foto referencial, DVIDS / AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Las fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes del caza de Estados Unidos derribado horas antes en Irán, según explicaron tres personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.