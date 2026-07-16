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Resumen

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Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura”. Foto: archivo GEC
Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura”. Foto: archivo GEC
Por Agencia AFP

Estados Unidos decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes extranjeros, según un documento administrativo publicado el jueves, en un nuevo endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump. Salvo bloqueo del Congreso, la medida entrará en vigor en septiembre.

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