Un agricultor de soja conduce su camión por un camino rural cerca de la granja de su familia en Cordova, Maryland, el 10 de octubre de 2025. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos restringe visados a transportistas mexicanos por “facilitar inmigración ilegal”
anunció este miércoles la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de “facilitar la inmigración ilegal” hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.

Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Francisco Sanz
Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.

La medida “se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos”, aunque la nota no revela de qué empresa se trata.

Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración”, apuntó el Departamento de Estado.

Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trumpgarantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias”.

Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.

El Gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.

