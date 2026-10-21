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Resumen

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Las banderas de Arabia Saudita y Estados Unidos ondean en Riad, Arabia Saudita, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Las banderas de Arabia Saudita y Estados Unidos ondean en Riad, Arabia Saudita, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudita, debido a los ataques hutíes contra el país árabe y al riesgo de una escalada, informó un portavoz del Departamento de Estado.

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