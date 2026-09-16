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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Fotos: EFE / AFP).
La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Fotos: EFE / AFP).
Por Agencia AFP, Agencia EFE

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico a lo largo del último año, un nuevo espaldarazo al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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