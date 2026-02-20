Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (i), junto al embajador en Chile, Brandon Judd, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Michael Reynolds
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (i), junto al embajador en Chile, Brandon Judd, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Michael Reynolds
Por Agencia AFP

El gobierno estadounidense anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos que no identifica, por actividades que “socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile niega.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE.UU. retira visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”
EEUU

EE.UU. retira visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán
EEUU

Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”
Asia

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”