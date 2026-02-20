EE.UU. retira visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

El gobierno estadounidense anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos que no identifica, por actividades que “socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile niega.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno”, advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast”, añade.

El gobierno chileno negó las acusaciones contra sus funcionarios y condenó la sanción.

“El gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países”, dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

El canciller chileno Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados.

“No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial”, criticó el gobierno chileno.

La victoria electoral del ultraconservador José Antonio Kast fue recibida con satisfacción con Washington, que teje alianzas con gobiernos afines en la región para afianzar su agenda diplomática y económica.

“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio” advierte el texto.

Kast asume su mandato el 11 de marzo.

