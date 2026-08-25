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Resumen

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Migrantes pasan por una apertura en el muro fronterizo para llegar a Estados Unidos después de cruzar desde México hacia Yuma, Arizona, 10 de junio de 2021. (Eugene Garcia / AP)
Migrantes pasan por una apertura en el muro fronterizo para llegar a Estados Unidos después de cruzar desde México hacia Yuma, Arizona, 10 de junio de 2021. (Eugene Garcia / AP)
/ Eugene Garcia
Por Agencia EFE

Estados Unidos informó este martes de que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O’odham, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.

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