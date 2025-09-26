El presidente de colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, en Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente de colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, en Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
/ Presidencia de Colombia
Estados Unidos revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
El Departamento de Estado de anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, , por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.

Información en desarrollo

