Estados Unidos revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.
MIRA: Gustavo Petro pide ante ONU abrir un “proceso penal” contra Trump por ataques en el Caribe
Información en desarrollo
