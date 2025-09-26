Estados Unidos revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.

Información en desarrollo

