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Resumen

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Estados Unidos revocará las visas B1 y B2, de negocios y turismo, a las personas que posteriormente solicitaron asilo en el país. (Imagen generada con IA, Chatgpt).
Estados Unidos revocará las visas B1 y B2, de negocios y turismo, a las personas que posteriormente solicitaron asilo en el país. (Imagen generada con IA, Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos: el Departamento de Estado anunció que revocará de forma progresiva las visas de turismo y negocios de numerosos extranjeros que ingresaron al país y posteriormente solicitaron asilo para permanecer en territorio estadounidense. La medida, que podría alcanzar hasta 200.000 visas, según la Casa Blanca, abre interrogantes sobre a quiénes afectará, cómo se determinará si hubo fraude y qué consecuencias tendrá para quienes ya se encuentran en EE.UU. y con trámites cerrados y pendientes.

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