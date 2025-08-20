Estados Unidos sanciona a otros cuatro miembros de la CPI por investigar guerras en Gaza y Afganistán

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
El secretario de Estado de Estados Unidos, , anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de la (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, entre otros.

La suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.

Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

Las sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU. y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.

La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra.

En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de .

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla mientras participa en una ceremonia en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 16 de julio de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.

Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

EE.UU. rechaza estas investigaciones y considera al como un estrecho aliado.

El pasado mes de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

Según dijo, la Corte ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, y le acusó de “abusar de su poder”.

“EE.UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (“lawfare”) contra EE.UU. y nuestro cercano “, añadió este miércoles Rubio en un comunicado.

Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra en juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Sin embargo, países como EE.UU., China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

