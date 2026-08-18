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Resumen

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Fotografía de archivo del 20 de noviembre de 2024 de la jueza Tomoko Akane en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. (EFE/ Eva Plevier / ARCHIVO).
Fotografía de archivo del 20 de noviembre de 2024 de la jueza Tomoko Akane en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. (EFE/ Eva Plevier / ARCHIVO).
/ EVA PLEVIER / POOL
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este martes sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, para desmantelar el tribunal.

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