Hace tres años, Maxine y Jake Young creían que nunca tendrían hijos, pero el año pasado la vida les dio una gran sorpresa: estaban embarazados de cuatrillizos. La pareja, residente en Pensilvania, Estados Unidos, recibió la noticia a los pocos días de haber adoptado a otros cuatro niños. Ellos tienen un hijo más y con los recién llegados, son ahora una familia de 11 miembros.

“No pensé que me podía quedar embarazada sin hacerme una fecundación in vitro (FIV), tal y como hice previamente con mi hijo”, contó Maxine al canal local WFMZ. “Recuerdo que envié a Jake un mensaje de texto y le dije ‘¡Dios mío!’”, añadió la joven madre.

La paternidad llegó a la vida de esta pareja de forma abrupta. En 2017, los Young recibieron una llamada de emergencia para que se convirtieran en el hogar de acogida de cuatro hermanos: un niño de 4 años, dos niñas de 3 un recién nacido. “Tuvimos que recogerlos en muy pocas horas”, cuenta Maxine al mismo tiempo que recuerda que “no tuvieron nueve meses para prepararse” para ser padres.

A los dos meses de haber aceptado esta enorme responsabilidad, la feliz pareja logró embarazarse de que su primer hijo biológico gracias a un procedimiento de FIV. “Pasamos de 0 a 5 niños en menos de un año”, comentó la madre al mismo tiempo que recordaba que “fue un caos”.

En diciembre de 2019, Maxine y Jake lograron algo importante: finalizar la adopción de sus 4 primeros hijos. Pero ahí no termina la historia, ya que a las pocas semanas de haber celebrado este logro la familia se enteró de que esperaban la llegada de un un nuevo bebe.

Sin embargo, cuando Maxine fue al médico le confirmaron que se trataba de un embarazo múltiple y que tendría cuatrillizos. Los cuatro bebes nacieron a las 32 semanas, en agosto de este año en Phoenix, Arizona. La pareja debió movilizarse hasta ese otro estado debido a que fue difícil hallar un médico especializado en partos múltiples.

Una vez que los pequeños pudieron salir, a fines de agosto, la familia se preparó para volar de vuelta a su hogar en el condado de Berks, Pensilvania. Fueron trasladados en aviones médicos privados para que los recién nacidos pudieran ser ingresados en la unidad de neonatos del Banner University Medical.

Los Young tienen un canal en YouTube llamado Youtube The Family Young VLOGS, donde van contando su experiencia como padres de 9 hijos. Según sus videos más recientes, los cuatrillizos demoraron en ser dados de alta, recién hace tres días publicaron un clip en el que compartieron su felicidad de por fin tener a los cuatro recién nacidos reunidos en casa.

Ya que el desafío de criar a 9 niños no es sencillo, ArLette Young, la madre de Jake, se encuentra juntando donaciones en GoFundMe donde ya ha conseguido poco más de US$8.400. La meta que se ha propuesto es de 10 mil dólares para apoyar a sus 9 nietos.

