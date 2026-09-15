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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participan en una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participan en una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para vender unas 40.000 bombas de 2.000 libras a Israel a cambio de unos 2.800 millones de dólares, en lo que supondría la mayor transacción de Washington con este tipo de munición pesada, según adelantó este martes el diario The Washington Post.

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