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El jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, el general Randy George, en el Pentágono en Washington, DC, el 19 de septiembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, el general Randy George, en el Pentágono en Washington, DC, el 19 de septiembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, su dimisión, informó un responsable gubernamental este jueves.

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