El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirige a soldados estadounidenses a bordo del USS Iwo Jima, sobre el Caribe, al sur de las costas de Puerto Rico, el 8 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Secretario de Guerra a tropas de EE.UU. en el Caribe: esto no es un entrenamiento, “es un ejercicio real”
El secretario de Guerra estadounidense, , arengó este lunes a tropas a bordo de un buque militar desplegado en el como parte del polémico operativo de Washington para combatir el tráfico de drogas procedente de y les insistió en que no están participando en un “entrenamiento”, sino en “un ejercicio real”.

No se equivoquen; lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenamiento del pueblo estadounidense”, explica Hegseth en un vídeo compartido en redes sociales por el Departamento de Guerra y tomado a bordo del USS Iwo Jima.

Francisco Sanz
Este buque de asalto anfibio se encuentra actualmente desplegado al sur de las costas de Puerto Rico, territorio libre asociado de EE.UU. que hoy mismo visitó Hegseth, cuyo título ha pasado de secretario de Defensa a secretario de Guerra a raíz de una orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente Donald Trump.

¿¡Cómo estamos, guerreros!?”, exclama el secretario al inicio de su arenga, en la cual se refiere al USS Iwo Jima como “una isla flotante de poder estadounidense en primera línea de defensa de la patria estadounidense”.

Desde finales de agosto EE.UU. ha desplegado ocho navíos militares y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura “contaminan” las calles del país norteamericano.

El operativo destruyó el pasado martes una lancha que según Washington pertenecía a la banda Tren de Aragua y había partido de Venezuela con narcóticos a bordo.

Caracas, que acusa a Washington de querer forzar un cambio de Gobierno en Venezuela, ha movilizado buques y millones de milicianos, y, además, ha instado a la ONU y a la comunidad internacional en general a pronunciarse.

Por su parte, Hegseth se personó hoy también en la Base Aérea Muñiz de Puerto Rico (donde está previsto que se desplieguen pronto cazas F-35 estadounidenses) acompañado por la gobernadora local, Jenniffer González, en un momento en que algunas voces en la isla reclaman que no se “remilitarice” el territorio.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

