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El senador estadounidense Markwayne Mullin, nominado para ser Secretario de Seguridad Nacional, durante una audiencia del Senado en el Capitolio en Washington, DC, el 18 de marzo de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
El senador estadounidense Markwayne Mullin, nominado para ser Secretario de Seguridad Nacional, durante una audiencia del Senado en el Capitolio en Washington, DC, el 18 de marzo de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos confirmó la nominación de Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está bajo un cierre parcial mientras busca aplicar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

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