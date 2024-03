El Gobierno de Estados Unidos dijo este viernes estar “cautelosamente optimista” sobre el alcance de una tregua en Gaza y consideró positivo que las conversaciones entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás prosigan.

“Estamos cautelosamente optimistas de que las cosas se estén moviendo en la buena dirección, pero eso no significa que ya esté hecho”, señaló en una conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó este viernes en Tel Aviv un último borrador de tregua propuesto por Hamás que exigía el fin de la guerra, al estimar, según su oficina, que las demandas de Hamás “son aún poco realistas”.

Se espera, no obstante, que una delegación israelí viaje a Doha a fin de continuar las negociaciones para una posible tregua, de cuyo estancamiento Hamás acusa al Gobierno israelí.

“El hecho de que todavía haya conversaciones activas y ahora otra oportunidad de reunirse en Doha es bueno”, dijo Kirby, no sin destacar que “el diablo está en los detalles y que nada está negociado hasta que todo está negociado”.

Estados Unidos no participará en las negociaciones previstas en Doha.

“Que no vayamos a tener físicamente una delegación no debería tomarse como una señal de que esto no es un serio paso positivo adelante. Creemos que podría serlo”, apuntó Kirby.

Según detallaron a EFE fuentes conocedoras del borrador desde El Cairo, en la primera fase del acuerdo serían liberadas todas “las mujeres, niños, enfermos y ancianos” israelíes secuestrados a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos.

El final de esta primera etapa, según las fuentes, desembocaría en un alto al fuego permanente -a fin de que Hamás acceda a liberar al resto de soldados cautivos- y en la retirada completa de las tropas israelíes de la Franja.