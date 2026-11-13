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Resumen

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Fotografía de archivo en la que se observa personas votando en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía de archivo en la que se observa personas votando en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

Estados Unidos sigue este viernes contando votos de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, aunque los resultados ya perfilan una amplia mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y la recuperación del control de la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010.

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