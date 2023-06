ENTREVISTA

Maite Vizcarra, columnista de "Hacker Civico" en El Comercio. Experta en innovación tecnológica.

- ¿Qué otros casos similares al de Holmes podemos encontrar?

En el mundo de la tecnología se dieron muchas desilusiones cuando se produjo la crisis de las llamadas empresas “punto com” (en los primeros años de los 2000). Entonces, no sólo hablamos de una en particular si no de toda una generación. Si bien los fundadores de esas empresas fueron fundamentalmente varones, hubo también mujeres. En el caso de Holmes, hubo una sobreexpectativa por su condición de “girlboss” (chica jefa).





- ¿Qué efectos tuvo la caída de Holmes en el resto de la industria? ¿Generó una mayor desconfianza hacia los nuevos 'unicornios tecnológicos'?

Así es. Con la sentencia en contra de Holmes, los análisis de negocio en Silicon Valley empezarán a ser algo más rigurosos no tanto en lo que corresponde a los prototipos o “modelos mínimamente viables”, sino en el seguimiento de las “promesas de venta”. En general, Silicon Valley es un lugar sui generis, con una cultura muy basada en una confianza y una valoración del fracaso como una oportunidad –“fracasa hasta que lo logres”- que definitivamente se ha afectado. Ahora habrá más aversión al error.





- ¿Por qué Theranos y sus famosas pruebas de sangre fueron consideradas tan innovadoras?

Recordemos que cuando aparece Theranos (comienzos del siglo XXI), se estaba saliendo de la crisis de las empresas punto.com, es decir todas las páginas de comercio electrónico que se desarrollaban sin mayores activos que un sitio web, un nombre de dominio y un buen sistema de logística. Muchas de esas empresas fueron sobrevaloradas y al fracasar, dejaron de ser atractivas, por las deudas incobrables que dejaron.





El sector se movió, entonces hacia otro tipo de desarrollos tecnológicos como los sensores y dispositivos inteligentes en ciernes -se empezaba a hablar del internet de las cosas-. Y uno de los sectores más proclive al uso de esos dispositivos era, sin duda, el de salud. Así que la elección del sector sobre el que iba a trabajar Holmes fue acertado. De ahí la alta expectativa, además del impacto social que su producto iba a tener. Lastimosamente, la promesa de valor de su dispositivo no acabó de concretarse.





- ¿Cuánto habría cambiado la industria si funcionaba como prometían?

Si hubiese funcionado su producto “Edison”, probablemente se habría mejorado mucho el desarrollo de la telemedicina, como una aplicación natural de lo que hoy llamamos transformación digital, es decir, la posibilidad de digitalizar cualquier tipo de información para luego predecir escenarios o simularlos. En este caso, los asociados al control de enfermedades y datos biológicos.