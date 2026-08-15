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Resumen

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Andrés Manuel López Beltrán en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Andrés Manuel López Beltrán en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Tras la decisión de retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la embajada de Estados Unidos en México señaló este sábado que su gobierno “cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular”.

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