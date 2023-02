La presencia de caimanes en el estado de Florida no suele ser sorpresiva para los vecinos, pero la historia fue otra ayer, cuando un reptil de más de un metro de largo fue hallado en Prospect Park Lane, en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

El caimán de más de un metro de largo fue visto el domingo por la mañana por personal de mantenimiento del parque en Brooklyn, según informó el portavoz del Departamento de Parques de Nueva York (NYC Parks, en inglés), Dan Kastanis, a medios locales. “El reptil fue encontrado en mal estado, letárgico”, dijo, y precisó: “Es posible que el caimán se haya sorprendido por el frío, ya que es originario de climas más cálidos”.

Según informó el canal de noticias local NY1, nadie resultó herido por el caimán, y primero fue llevado a un centro de cuidado de animales antes de ser transportado al Zoológico del Bronx para ser evaluado y tratado.

Desde su hallazgo, el caimán ha sido apodado Godzilla, indicó el Centro de Cuidado de Animales de la Ciudad de Nueva York.

“Los parques no son hogares adecuados para animales que no sean autóctonos de esos parques, domesticados o no”, dijo un funcionario de NYC Parks a ABC7. “Además del peligro potencial para los visitantes del parque que esto podría haber causado, la liberación de animales no autóctonos o mascotas no deseadas puede conducir a la eliminación de especies nativas y a una calidad del agua poco saludable. es nativo de climas cálidos y tropicales”, añadió.

De acuerdo a los medios locales, el animal pertenecía a una persona que arrojó el animal en las aguas del parques. El Departamento de Policía de Nueva York está tratando de averiguar quién arrojó al caimán.

“La teoría operativa es que se trataba de una mascota domesticada y alguien la soltó en el lago”, concluyó Christopher Brunson, residente de Prospect Park.