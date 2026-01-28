EE.UU. supervisa una cuenta de Venezuela en Qatar con ingresos petroleros, según Rubio

Escuchar
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Estados Unidos acordó un mecanismo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que su Gobierno pueda financiarse con ingresos petroleros que deposita en una cuenta en Qatar supervisada por Washington, reveló este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

