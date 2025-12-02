El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 2 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 2 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
/ YURI GRIPAS / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración de países en la lista de prohibición de viajes
Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración de países en la lista de prohibición de viajes

Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración de países en la lista de prohibición de viajes

El Gobierno del presidente de , , anunció este martes la suspensión de todas las solicitudes de presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viajes, deteniendo el procesamiento de tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense.

La medida afecta a países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otras consideradas de “alta inestabilidad política y económica”.

Francisco Sanz
La pausa, confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), busca garantizar que “quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, según afirmó a diversos medios estadounidenses.

La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.

Abogados de inmigración reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al presentarse en oficinas locales del USCIS, sin recibir explicación ni instrucciones sobre cómo proceder.

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.

Los dos guardias nacionales baleados el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. (AFP)
