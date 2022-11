“Después de seis largas semanas y por la gracia de Dios, junto con todas las oraciones enviadas por las masas, estamos saliendo victoriosos de este lamentable evento”.

Así comienza el mensaje publicado por el padre de Erik Cantú, un joven hispano de 17 años al que un agente de la policía de Texas le disparó mientras comía una hamburguesa en su vehículo, en la página de GoFundMe creada para recaudar dinero en favor de la familia.

La publicación de Erik Cantú Sr. está acompañada de una foto en la que aparecen ambos sonriendo en un cuarto de hospital, donde el joven continúa recibiendo atención.

AGRESIÓN SIN MOTIVO

Poco antes de las 11 de la noche del 2 de octubre, Cantú se encontraba al interior de su auto, junto a otra menor de edad, en el estacionamiento de un local de McDonald’s en San Antonio, Texas.

Los jóvenes comían una hamburguesa cuando la puerta del piloto fue sorpresivamente abierta por el oficial de policía James Brennand, quien le exigía a Cantú que baje del vehículo.

Investigaciones posteriores revelaron que Brennand, un novato que llevaba apenas 7 meses como parte del cuerpo de policía de San Antonio, sospechaba que el vehículo había sido robado.

Imágenes captadas por la cámara corporal de Brennand muestran a un confundido Cantú que reacciona intentando arrancar el vehículo, a lo que el oficial respondió disparando hasta en cinco oportunidades.

Posteriormente, el joven consigue acelerar y se aleja del lugar. Brennand disparó otras seis veces contra el vehículo, según se puede observar en la grabación.

ESTADO CRÍTICO

Los disparos provocaron lesiones en el estómago, hígado, diafragma, pulmones y brazos de Cantú. El joven, que consiguió huir del lugar a bordo del vehículo, fue llevado al Hospital Universitario, donde lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la gravedad de sus heridas.

“Está cortado desde el centro del pecho hasta el estómago, tiene grapas, tubos en la boca, tubos en los costados”, detalló su padre tras el incidente.

Cantú tardó 21 días en mostrar las primeras señales de mejoría en su salud. “Erik aún permanece con soporte vital para sus pulmones, pero estamos viendo una mejoría. Cualquier pequeño progreso nos parece tan grande. Erik es todo un milagro”, declararon sus padres a través de sus abogados, según reseñó por entonces Univisión.

El jefe de policía de San Antonio, William McManus, informó por otro lado que Brennand había sido despedido tras el hecho. El exagente ha sido acusado de dos cargos de asalto agravado por parte de un funcionario público.

Brennand fue trasladado a una prisión del condado de Bexar, pero consiguió salir diez días más tarde pagando una fianza de 200 mil dólares. La audiencia contra el exoficial está programada para el 23 de diciembre.

Sin embargo, diferentes organizaciones defensoras de los derechos civiles han exigido que los cargos contra Brennand aumenten, asegurando que el entonces agente habría intentado asesinar a Cantú, sin descartar un trasfondo racista.

“El joven no estaba armado, no había cometido ningún crimen. El policía no usó el arma para protegerse a él o a otra persona, solo la usó para disparar contra el joven”, señaló Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) a Noticias Telemundo.

Otros activistas exigieron que se sumen cargos por conducta inapropiada e intento de asesinato durante una manifestación en los exteriores del Departamento de Policía de San Antonio.

El jefe policial McManus dijo en su momento que los cargos contra Brennand podrían agravarse o incrementarse si la salud de Cantú se deterioraba aún más o moría.

Bajo los cargos actuales, Brennand podría enfrentar una condena mínima de 5 años y máxima de 99 años en prisión, según la Radio Pública de Texas.