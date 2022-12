La tranquilidad del pequeño pueblo de Paradise, en Texas, se ha visto interrumpida abruptamente luego de que las autoridades locales hallaran el cadáver de Athena Strand, una niña de 7 años que fue reportada como desaparecida a mediados de la semana pasada.

La pequeña Athena se encontraba de vacaciones en casa de su padre. Según las investigaciones hasta el momento, la niña discutió con su madrastra y salió de casa. Un artículo de Univisión relata que no era la primera vez que sucedía un encuentro así entre la niña y su madrastra, pero a diferencia de las ocasiones previas esta vez Athena no regresó.

A las 6:40 p.m. la mujer reportó la desaparición de la niña, se activó una alerta Amber y menos de media hora después 300 voluntarios, 50 oficiales, drones, perros y un helicóptero buscaban a la niña.

Las búsquedas, a las que también se sumó un equipo del FBI y que incluyeron registros informáticos, entrevistas y visitas a agresores sexuales registrados, sin embargo, fueron infructuosas.

Hasta que un vecino se acercó a los investigadores con información que cambió por completo el curso del caso.

ENTREGA LETAL

Según la pista, un camión de FedEx había llegado hasta la casa del padre de Athena para dejar un paquete cerca del momento de su desaparición.

Según el agente a cargo de la oficina del FBI en Dallas, James Dwyer, la empresa cooperó de inmediato con las investigaciones.

Dos días después de la desaparición de Athena, a la 1 de la tarde del viernes, un equipo SWAT ingresó a la casa de Tanner Lynn Horner, un hombre de 31 años que trabaja como repartidor.

El hombre confesó que había asesinado a la niña y brindó dos ubicaciones falsas a las autoridades sobre el paradero del cadáver. Finalmente, los investigadores encontraron el cuerpo de Athena a 12 kilómetros de su casa.

Horner fue enviado a la cárcel del condado Wise acusado de los cargos de secuestro agravado y asesinato, además de una fianza de 1,5 millones de dólares.

MACABRA CONFESIÓN

El último jueves, las autoridades del condado Wise hicieron pública la declaración de Horner.

Según el documento, recogido por la cadena Univisión, el repartidor dejó un paquete en casa del padre de Athena. Se trataba del regalo que recibiría la niña en Navidad.

Al retroceder su camioneta, Horner atropelló accidentalmente a Athena. La niña, sin embargo, se levantó y advirtió que le contaría a su padre lo ocurrido.

El repartidor habría entrado en pánico, por lo que obligó a la niña a subir al vehículo. Una vez dentro del camión intentó romperle el cuello, pero al no conseguirlo decidió estrangular a la niña.

Después, abandonó el cadáver en una fuente de agua ubicada en el camino CR 4668, a pocos kilómetros de Paradise.

“Mis emociones están destrozadas y he intentado mantener la compostura. Llevo despierta desde el miércoles por la mañana, cuando me levanté para ir a trabajar. Por favor, abracen a sus hijos más fuerte de lo normal por mí esta noche”, escribió Maitlyn Presley Gandy, madre de Athena, en su cuenta de Facebook.

“Este es el monstruo que me arrebató a mi bebé y a este mundo. Sabrás su nombre, Tanner. Su nombre es Athena Presley Monroe Strand. Sé su fecha de nacimiento, 8/8/1991. ¿Sabes el de ella? Me aseguraré de que sepas lo que me quitaste a mí y a su papá”, agregó la madre en otra publicación.