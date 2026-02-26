Escuchar
El edificio de The New York Times en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2022.
El edificio de The New York Times en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2022. (ANGELA WEISS / AFP)
Por Agencia EFE

The New York Times anunció este jueves el fichaje de media docena de periodistas despedidos días atrás por The Washington Post para reforzar su cobertura deportiva en la capital estadounidense a través de The Athletic.

