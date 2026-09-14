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Resumen

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Un miembro de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos supervisa datos desde el Centro de Operaciones Espaciales Combinadas (CSpOC), en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, el 28 de mayo de 2026. (Foto del CENTCOM)
Un miembro de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos supervisa datos desde el Centro de Operaciones Espaciales Combinadas (CSpOC), en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, el 28 de mayo de 2026. (Foto del CENTCOM)
Por Agencia AFP

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional este lunes.

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