Dos personas murieron y 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, catalogado por el FBI como un potencial “acto de terrorismo”.

El atacante, cuya identidad no fue revelada, también falleció. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico, informaron las autoridades.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había “indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”.

“Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo” , afirmó Doran.

Vista aérea: Policías patrullan una intersección cerca del bar Buford's en el centro de Austin, Texas. Tres personas murieron y otras 14 fueron hospitalizadas tras un tiroteo masivo ocurrido la madrugada del domingo. Foto: ANDINA/AFP

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 02H00 de la madrugada en una zona de bares de Austin.

Los agentes “se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso” , señaló Davis.

La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford’s Backyard Beer Garden, en el centro de Austin.

Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

SOBRE EL AUTOR