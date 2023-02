La vida de tres estudiantes de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, se vio interrumpida tras el tiroteo en el campus ocasionado por Anthony Dwayne McRae, el lunes pasado, quien le arrebató las esperanzas y los sueños a Alexandria Verner, estudiante de tercer año de Clawson; Arielle Anderson, estudiante de segundo año del suburbio de Detroit de Grosse Pointe; y Brian Fraser, estudiante de segundo año también de Grosse Point.

Las tres víctimas fueron asesinadas a tiros cuando McRae, un hombre de 43 años sin afiliación a la universidad, abrió fuego dentro de un salón académico y un edificio del sindicato de estudiantes.

Otras cinco víctimas también resultaron gravemente heridas y están siendo atendidas en el Hospital Sparrow. La Universidad Estatal de Michigan realizará una vigilia este miércoles por la noche en la roca, un elemento fijo en el campus que fue pintado de negro con letras rojas después del tiroteo que decía: “¿Cuántos más?”, de acuerdo a Fox News.

REVISA AQUÍ: Cinco supervivientes fueron rescatados 9 días después del terremoto en Turquía

Alexandria Verner

La joven Verner se graduó en 2020 de Clawson High School, en un suburbio de Detroit, a unas 90 millas al este de la Universidad Estatal de Michigan. Deja atrás a su madre, padre, hermano y hermana.

Alexandria Verner | Tiroteo en Universidad de Michigan: todo lo que se sabe de los tres estudiantes asesinados. (Foto: CLAWSON PUBLIC SCHOOLS)

“Alex era, y es, increíblemente amada por todos. Fue una gran estudiante , atleta, líder y ejemplificó la amabilidad todos los días de su vida”, dijeron las Escuelas Públicas de Clawson el martes 14 de febrero. “Recordaremos por siempre el impacto duradero que Alex tuvo en todos nosotros. Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de este increíble joven que amamos tanto”.

MIRA AQUÍ: 17 personas que abandonaron Turquía tras terremoto desembarcaron en Brasil

Arielle Anderson

Con tan solo 19 años, Arielle Anderson del suburbio de Grosse Pointe, en Detroit, tenía el sueño de ser pediatra, relata su abuela materna a Detroit Free Press.

“Ella era amable, amorosa, cariñosa, compasiva, motivada”, dijo su abuela al periódico local, diciendo que Anderson acababa de pasar la noche del sábado en su casa.

Arielle Anderson | Tiroteo en Universidad de Michigan: todo lo que se sabe de los tres estudiantes asesinados. (Foto: Detroit Free Press)

“Arielle fue literalmente amable. Ella era simplemente dulce e inocente. Se mantuvo inocente toda su vida. Hablaba con suavidad. Siempre ayudaba. En mi opinión, era perfecta en la forma en que se comportaba. Tenía excelentes modales y era respetuosa. Era muy inteligente, un estudiante sobresaliente. Estoy bastante seguro de que escuchará eso de todos”, declaró Tim Davis, el tío de Anderson, al Detroit News,

Brian Fraser

Estudiante de segundo año que también era de Grosse Pointe, Brian Fraser fue el presidente del capítulo de Phi Delta Theta en la Universidad Estatal de Michigan.

“Como líder de su capítulo, Brian era un gran amigo de sus hermanos Phi Delta, la comunidad griega en el estado de Michigan y aquellos con los que interactuaba en el campus”, dijo la fraternidad en un comunicado el martes. “Phi Delta Theta envía sus más profundas condolencias a la familia Fraser, al Capítulo Beta de Michigan y a todos aquellos que amaron a Brian mientras lloran su pérdida”.

Brian Fraser | Tiroteo en Universidad de Michigan: todo lo que se sabe de los tres estudiantes asesinados. (Foto: @phidelt)

Jon Dean, el superintendente del Sistema de Escuelas Públicas de Grosse Pointe, se refirió al tiroteo el martes y dijo que la comunidad se tambalea después de perder a dos exalumnos.

“¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en primer lugar? Un acto de violencia sin sentido que no tiene lugar en nuestra sociedad y, en particular, no tiene lugar en la escuela”, dijo Dean en una conferencia de prensa el martes.