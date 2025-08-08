EE.UU.: Mueren policía y responsable de un tiroteo dentro del campus de la Universidad Emory de Atlanta

Un policía que recibió un disparo y resultó herido este viernes durante un tiroteo en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, falleció, según informó el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, en Georgia.

“Este oficial respondió a la llamada como lo hizo, como estaba entrenado para hacerlo, y durante ese incidente recibió disparos y perdió la vida”, declaró el jefe interino Greg Padrick, quien, sin embargo, no hizo público el nombre del oficial.

Lo que sí que se sabe sobre el policía es que estaba casado y tenía dos hijos, y un tercero en camino.

“Esta noche, hay una esposa sin marido. Hay tres hijos, uno no nacido, sin padre”, declaró la directora ejecutiva del Condado de DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson, en una conferencia de prensa.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, informó poco antes que no hubo civiles heridos en el tiroteo.

Por su parte, la Policía de Atlanta informó que el hombre blanco señalado como el responsable de abrir fuego en una farmacia del campus murió, pero que aún no sabe si se trató de un suicidio o fue por la bala de uno de los policías.

Los oficiales tampoco dieron a conocer si el motivo del tiroteo era atacar el CDC, centro que recibió disparos en sus ventanas y que el FBI está investigando lo sucedido.

Dickens indicó que había 92 niños en una guardería del campus de los CDC y que todos se encuentran a salvo.

La tarde del viernes, la Universidad Emory emitió una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un “tirador activo”.

“CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar”, escribió en X la cuenta de la Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.