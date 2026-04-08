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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 8 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 8 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
Por Agencia AFP

Irán tendrá que renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos la “tomará”, dijo el miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sin aclarar cómo se llevaría a cabo.

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