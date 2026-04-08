Irán tendrá que renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos la “tomará”, dijo el miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sin aclarar cómo se llevaría a cabo.

Hegseth afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia la reserva de Irán y sugirió que podría efectuarse otro bombardeo, similar al realizado contra presuntos sitios nucleares en junio del año pasado.

“Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, dijo Hegseth, planteando la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses.

El secretario de Defensa afirmó también que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán destruyó “por completo” la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado. “Terminamos de destruir por completo la base industrial de defensa de Irán, un pilar central de nuestra misión”, dijo Hegseth. “Ya no pueden fabricar misiles”, aseguró.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

“Si Irán hubiera rechazado nuestros términos, los siguientes objetivos habrían sido sus plantas de energía, sus puentes y su infraestructura petrolera y energética”, añadió, en alusión a las amenazas del presidente Donald Trump.

Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes junto a Israel el año pasado, en la operación denominada Martillo de Medianoche.

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