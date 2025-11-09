Un avión de pasajeros de United Airlines parte del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago en Chicago, Illinois, el 7 de noviembre de 2025. (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
Tránsito aéreo en Estados Unidos podría reducirse al mínimo por cierre gubernamental, dice secretario
El tránsito aéreo en podría “reducirse a un cuentagotas” en el corto plazo, advirtió el domingo el secretario de Transporte, en momentos que miles de pasajeros enfrentan el caos por la cancelación o retraso de vuelos debido al cierre gubernamental.

La administración de Donald Trump ordenó la reducción de los vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la falta de personal, como controladores aéreos, debido al cierre parcial del gobierno federal.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo de presupuesto federal y recordó que en breve es el feriado de Acción de Gracias.

La situación solo va a empeorar”, vaticinó Duffy en la CNN.

Las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, veremos cómo los viajes aéreos se reducen a un cuentagotas”, agregó.

El domingo por la mañana, se registraban más de 1.330 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos y hacia y desde este país, según datos de FlightAware.

Entre los más afectados se encuentran los tres aeropuertos que dan servicio a Nueva York, el de Chicago y el de Atlanta.

Duffy advirtió que para Acción de Gracias no todos “podrán subir a un avión, porque no habrá tantos vuelos” si no hay un acuerdo entre demócratas y republicanos.

