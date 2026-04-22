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Un agente federal enmascarado permanece de pie en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 5 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un agente federal enmascarado permanece de pie en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 5 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó este miércoles una ley de California que obligaba a los agentes de inmigración a exhibir su identificación en sus horas de trabajo, lo que supone una victoria para el Gobierno de Donald Trump.

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