Fotografía cedida por la Oficina del Gobernador de Utah este viernes de Tyler Robinson tras su detención. (Foto: EFE)
Fotografía cedida por la Oficina del Gobernador de Utah este viernes de Tyler Robinson tras su detención. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, “no está cooperando” ni ha confesado, según gobernador de Utah
Resumen de la noticia por IA
Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, “no está cooperando” ni ha confesado, según gobernador de Utah

Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, “no está cooperando” ni ha confesado, según gobernador de Utah

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, el presunto asesino del activista conservador estadounidense , “no está cooperando” con las autoridades ni ha confesado el crimen, afirmó este domingo Spencer Cox, el gobernador de Utah, donde ocurrió el crimen el miércoles, en declaraciones a medios.

LEE: Netanyahu cruza la línea roja: las secuelas del histórico bombardeo israelí en Qatar

“No ha confesado a las autoridades, no está cooperando, pero todas las personas a su alrededor están cooperando”, comentó Cox en el programa ‘This Week’ de ABC sobre el crimen de Kirk, aliado del presidente que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

En entrevistas en programas dominicales estadounidenses, el gobernador, del partido Republicano, confirmó un reporte de Fox News sobre que la persona que vivía con Robinson, detenido el viernes, es “un novio que está transicionando de hombre a mujer”, lo que significaría que es una mujer trans.

Imagen del presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk difundida por el FBI. (Foto: EFE)
Imagen del presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk difundida por el FBI. (Foto: EFE)

Pero el mandatario estatal matizó que aún no se determina si esto es un dato relevante en el caso, además de indicar que esta persona está siendo “muy cooperativa” con las investigaciones y se ha mostrado impactada por el crimen.

“Lo que hemos aprendido específicamente es que esta persona no tenía ningún conocimiento, estaba impactada cuando se enteró de ello”, expresó Cox al programa ‘Meet The Press’ de NBC.

Sus declaraciones se producen tras trascender que autoridades buscan imputar a Robinson de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial, mientras Cox y Trump han sugerido que debería aplicarse la pena de muerte.

El gobernador ha sostenido que Robinson tenía una “ideología izquierdista” a pesar de que no estaba afiliado a ningún partido político y sus padres son republicanos.

Por ahora, Robinson está en la cárcel del condado donde está la universidad en la que ocurrió el crimen el miércoles durante un evento de Kirk y se espera que las autoridades presenten los cargos formales en su contra dentro de los próximos días.

Se colocan flores y velas delante de una foto del activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado, durante una vigilia en Berlín, Alemania, el 13 de septiembre de 2025. (Foto: EFE)
Se colocan flores y velas delante de una foto del activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado, durante una vigilia en Berlín, Alemania, el 13 de septiembre de 2025. (Foto: EFE)

Personas cercanas al presunto asesino han afirmado que era una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, aunque “se había hecho más político en años recientes” y en una cena familiar antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah.

MÁS: Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana, pero él no tenía afiliación política formal y no había votado en las últimas elecciones, según datos de este verano.

Trump, quien irá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, ha responsabilizado del ataque a los “lunáticos” de la “izquierda radical”.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC