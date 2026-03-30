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Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas se encuentra cerca del lugar de un tiroteo en Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas se encuentra cerca del lugar de un tiroteo en Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
/ ARIC BECKER
Por Agencia AFP

Un estudiante de 15 años se quitó la vida este lunes luego de disparar y herir a una maestra en una escuela de Texas, sur de Estados Unidos, informaron las autoridades.

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