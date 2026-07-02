Un hombre murió tras prenderse fuego este jueves frente a la sede en Nueva York de las Naciones Unidas, sin que el incidente afectara a más personas, según informó la Policía.

El suceso se reportó cerca de las 18:30 hora local (22:30 GMT) en la Avenida Primera y la calle 42. La víctima fue llevada a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) investiga qué motivó al hombre a prenderse fuego.

El logotipo de las Naciones Unidas (ONU) se ve en una puerta fuera de la sede de la ONU antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, el 21 de septiembre de 2025. (Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

La plataforma de noticias BNO identificó a la víctima como Logba Rangzen, un activista que supuestamente se inmoló envuelto en la bandera del Tibet.