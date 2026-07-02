Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un hombre murió tras prenderse fuego este jueves frente a la sede en Nueva York de las Naciones Unidas, sin que el incidente afectara a más personas, según informó la Policía.
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